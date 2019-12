Il suffit, dit-on, de multiplier l’âge de son chien par 7 pour connaître son équivalent en âge humain. Une formule, rappelle Slate.fr, qui vient des espérances de vie des toutous, environ 12 ans, et de leurs maîtres, grosso modo 84 ans. Mais ce calcul est bien trop simple et linéaire, affirment désormais des chercheurs américains.

Professeur de médecine et de bio-ingénierie à San Diego, Trey Ideker a concocté une formule plus compliquée mais plus fidèle à la réalité de Médor, affirme-t-il. Pour la créer, il s’est appuyé sur des recherches génétiques sur l’ADN de 104 labradors.

A deux ans, déjà 42,1 ans humains

Ces travaux indiquent que ces chiens commencent par vieillir vite et arrivent rapidement à maturité. Puis que le vieillissement ralentit fortement. L’équipe de Trey Ideker a donc utilisé une «fonction logarithme népérien», qui augmente sans cesse mais de moins en moins vite.

La voici: h = 16 ln (c) + 31

Pour être concret, ce calcul indique qu’un chien a déjà plus de 24 ans humains à un an, 42,1 ans humains à deux ans ou 53,2 ans humains à quatre. Mais ensuite son vieillissement est lent: 64,3 ans humains à 8 ans, 70,8 à 12 ou 73,2 à 14. Pour le détail, le site de la revue «New Scientist» propose un calculateur en ligne. Et voici la représentation graphique des résultats contenue dans l’étude, avec le vieillissement comparé d’un labrador et de Tom Hanks.

Voilà enfin la question réglée? Sans doute pas. Ce nouveau calcul qui s’est déjà offert un joli buzz est présenté dans une étude déjà disponible, mais en prépublication. Elle n’a donc pas encore été lue et validée par d’autres spécialistes. Et pas sûr qu’elle le soit…

Espérances de vie très différentes

Ainsi, contacté par «Sciences et Avenir», le Professeur Dominique Grandjean de l’École nationale vétérinaire d’Alfort, dans le Val-de-Marne, n’a pas mâché ses mots. «C’est n’importe quoi. Il existe plus de 400 races de chiens qui n’ont pas du tout la même espérance de vie. Cette formule est peut-être efficace pour les labradors mais pas pour les autres», a-t-il balancé.

Mais restons optimistes: on tiendrait tout de même désormais un calcul pour mesurer l’âge humain d’un labrador. Reste à trouver la formule pour les quelque 400 autres races…

R.M.