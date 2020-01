Une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux montre un hélicoptère survolant une villa en Uruguay, puis la chute dans une petite piscine, et dans une gerbe d'eau, du corps d'un animal qui s'est révélé être un cochon mort, sous les rires des spectateurs.

@PETAUK It happened in Uruguay. Here some of the rich are dedicated to throwing pigs from a helicopter. The person in charge is Argentine. He owns several prestigious clothing brands. His name is Federico Alvarez #EtiquetaNegra pic.twitter.com/3mz6BNKfLF