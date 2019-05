Le roi Salmane dénonce les menaces contre la navigation et le pétrole

Le roi Salmane d'Arabie saoudite a dénoncé les menaces contre la navigation et les approvisionnements du marché international en pétrole à l'ouverture samedi avant l'aube du sommet. «Il est regrettable de voir le terrorisme frapper notre région une nouvelle fois», a déclaré le souverain saoudien en s'adressant aux délégations des 57 pays membres de l'organisation panislamique. «Ce mois-ci, quatre navires, dont deux pétroliers saoudiens, ont fait l'objet d'actes de sabotage terroristes dans les eaux territoriales des Emirats arabes unis», a-t-il rappelé. «Il s'agit d'une grave menace à la sécurité de la navigation internationale et à celle de la région et du monde», a ajouté le roi Salmane. Il a également évoqué une attaque de drones menée par les «milices terroristes soutenues par l'Iran», en référence aux rebelles Houthis du Yémen, contre des stations de pompage d'un oléoduc saoudien. «Ces actes terroristes ne visent pas seulement l'Arabie saoudite et la région du Golfe mais également la sécurité de la navigation et l'approvisionnement du marché mondial en pétrole», a encore dit le souverain saoudien.