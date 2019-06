Le conseiller américain à la sécurité nationale John Bolton a dénoncé mardi le silence «assourdissant» de l'Iran alors que la porte reste ouverte à de «véritables négociations», malgré les vives tensions actuelles entre Washington et Téhéran.

Le président iranien Hassan Rohani a accusé peu après les Etats-Unis de mentir lorsqu'ils disent vouloir négocier avec Téhéran, après l'annonce de sanctions américaines contre le chef de la diplomatie iranienne Mohammad Javad Zarif. «En même temps que vous appelez à des négociations, vous cherchez à sanctionner le ministre des Affaires étrangères! Il est évident que vous mentez», a déclaré M. Rohani.

En imposant de nouvelles sanctions «stériles», visant cette fois-ci le chef de l'Etat iranien, les Etats-Unis ont décidé de fermer de manière «permanente» la voie de la diplomatie entre Washington et Téhéran, a déclaré un peu plus tôt l'Iran.

«Imposer des sanctions stériles contre le guide suprême de l'Iran [l'ayatollah Ali Khamenei, NDLR] et le chef de la diplomatie iranienne [Mohammad Javad Zarif], c'est fermer de façon permanente la voie de la diplomatie avec le gouvernement prêt à tout de Trump», a écrit le porte-parole des Affaires étrangères, Abbas Moussavi, sur Twitter.

«Le gouvernement [du président américain Donald] est en train de détruire tous les mécanismes internationaux existants destinés à assurer la paix et la sécurité mondiale», ajoute M. Moussavi.

Téhéran et Washington ont rompu leurs relations diplomatiques en 1980. Les Etats-Unis ont annoncé lundi des sanctions présentées comme «dures» et frappant la République islamique : elles visent M. Khamenei, et plusieurs commandants des Gardiens de la Révolution, l'armée idéologique de l'Iran.

M. Trump, qui accuse l'Iran de chercher à se doter de l'arme nucléaire et d'être un «parrain du terrorisme», a signé un décret empêchant «le guide suprême, son équipe et d'autres qui lui sont étroitement liés d'avoir accès à des ressources financières essentielles».

.@realDonaldTrump is 100% right that the US military has no business in the Persian Gulf. Removal of its forces is fully in line with interests of US and the world. But it's now clear that the #B_Team is not concerned with US interests—they despise diplomacy, and thirst for war.