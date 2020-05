Le championnat de football espagnol reprendra le 8 juin et les touristes étrangers pourront revenir en Espagne à partir de juillet car «le plus dur» de la pandémie de nouveau coronavirus est passé, a annoncé samedi le Premier ministre Pedro Sanchez,

«Le plus dur est passé (...) Nous avons surmonté la grande vague de la pandémie», a-t-il affirmé lors d'une conférence de presse.

Le déconfinement entamé il y a deux semaines dans la moitié du pays sera étendu lundi à Madrid et Barcelone, les deux principaux foyers de contagion en Espagne, l'un des pays les plus endeuillés d'Europe avec plus de 28’000 morts.

Par conséquent, «la semaine du 8 juin, la reprise des grandes compétitions sportives et professionnelles, et en particulier la Liga, sera autorisée», a-t-il annoncé.

«Le plus dur est passé»

Le championnat de football professionnel était suspendu depuis la mise en place du confinement mi-mars, tout comme les arrivées de touristes étrangers.

«Je vous annonce qu'à partir du mois de juillet, l'entrée de touristes étrangers en Espagne reprendra en conditions de sécurité. Les touristes étrangers peuvent donc planifier dès maintenant leurs vacances dans notre pays», a-t-il annoncé.

Cette autorisation est cruciale pour la deuxième destination touristique mondiale, où le secteur pèse 12% du PIB.

«Nous garantirons que les touristes ne courent aucun risque et qu'ils n'apportent pas non plus de risques à notre pays», a souligné Pedro Sanchez.

«Nous sommes à un pas de la victoire mais nous devons nous rappeler que le virus n'a pas disparu et que nous devons le maintenir à distance», a-t-il toutefois prévenu.

«Ne pas relâcher»

«Il est indispensable (...) de ne pas nous relâcher», a-t-il averti alors que des milliers d'Espagnols ont manifesté samedi en voiture à l'appel du parti d'extrême-droite Vox pour dénoncer le maintien de l'état d'alarme imposé le 14 mars.

Pedro Sanchez a obtenu de justesse mercredi le vote par le parlement de la prolongation jusqu'au 6 juin inclus de cette mesure d'exception qui permet de restreindre la circulation des personne pour lutter contre la pandémie.

Madrid et Barcelone pourront rouvrir terrasses de bars, hôtels et musées à partir de lundi, avec de strictes limitations du nombre de clients.

De nombreuses zones du pays qui avaient déjà démarré le déconfinement, soit 22 millions d'Espagnols, passeront à l'étape supérieure, avec la réouverture des plages, piscines et cinémas. (AFP/nxp)