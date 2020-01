L’image a été beaucoup partagée sur les réseaux sociaux. Elle est saisissante: on y voit l’Australie, de nuit, constellées d’incendies. L’ampleur des feux est impressionnante. Certains la présentent comme une photo, d’autres avancent qu’elle proviendrait de la NASA ou de la Station spatiale internationale.

Qu’en est-il réellement? Comme le relève le service CheckNews de «Libération», cette image a été publiée dimanche sur Instagram par le photographe australien Anthony Hearsey. Or lui-même a fourni toutes les explications nécessaires pour la comprendre.

«Toutes les zones ne continuent pas de brûler»

D’abord, ce n’est pas une photo mais une représentation en 3 dimensions. Elle a été créée à partir de données satellites sur les incendies de la NASA récoltées entre le 5 décembre et le 5 janvier. Il s’agit donc d’une compilation: on y voit tous les incendies qui ont frappé le pays depuis un mois. Mais «toutes les zones ne continuent pas de brûler», a précisé le photographe.

Il a encore ajouté que l’effet saisissant de sa représentation est un peu trompeur car «l’échelle est un peu exagérée à cause de la lueur du rendu.»

Ces précisions apportées, cette représentation donne quand même une idée des feux qui ravagent le pays et qui ont tué 24 personnes. Depuis septembre, on estime que 6 millions d’hectares (60 000 km2) sont partis en fumée. C’est l’équivalent d’une fois et demi le territoire suisse.

R.M.