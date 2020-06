Les retombées autour du mouvement Black Lives Matter n'en finissent plus. C'est maintenant le groupe Pepsico qui annonce vouloir renoncer à Jemima, une femme noire emblématique qui orne les bouteilles de sirop d'érable et les pancakes de Quaker Oats dans les rayons américains, depuis plus de 130 ans.

Evidemment, dans le même temps, c'est le fameux Oncle Ben's qui va lui aussi subir les conséquences du fameux mouvement anti-raciste qui secoue, pour le moment, la planète. Ainsi, la marque Mars, géant de l'agroalimentaire mondial, a reconnu dans un communiqué «que le temps est venu de faire évoluer la marque Oncle Ben's, y compris son identité visuelle, et c'est ce que nous allons faire».

Pour autant, Mars reste vague s'agissant des dispositions qui seront prises: «Nous ne savons pas pour le moment quels vont être exactement les changements apportés ni selon quel calendrier, mais nous évaluons toutes les possibilités».

L'image de Tante Jemima rappelle les servantes du Sud des Etats-Unis et combien les femmes noires ont pu souffrir de l'esclavagisme. Oncle Ben's rappelle, de son côté, les plantations de coton où, là aussi, les Noirs étaient les esclaves des riches propriétaires terriens américains blancs.



