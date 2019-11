L’ancien maire de New York Michael Bloomberg a annoncé dimanche son intention de briguer l’investiture démocrate et voilà donc un septuagénaire de plus dans la course à la Maison-Blanche. Bloomberg, 77 ans, devra d’abord se frotter aux trois favoris démocrates: Elizabeth Warren, 70 ans; Joe Biden, 77 ans; Bernie Sanders, 78. Puis l’un de ceux-là devrait défier Donald Trump, 73 ans.

Il y a d’autres candidats démocrates, bien sûr, dont Pete Buttigieg, 37 ans, qui a récemment réalisé une belle percée dans les sondages. Mais pour l’instant en tout cas, ils ne semblent pas vraiment en mesure de rivaliser avec leurs aînés.

Un record historique

Dans l’histoire des États-Unis, Reagan avait été le président le plus âgé à entrer en fonction: à 69 ans. Ce record a été surpassé il y a trois ans par Trump, alors 70 ans. Et il tombera donc certainement l’an prochain. Warren, la cadette du lot, aura 71 ans. Sanders, l’aîné, en aura 79 – davantage au premier jour à la Maison-Blanche que lorsque Reagan l’avait quittée après huit ans.

Est-ce grave, docteur? On passera sur les risques évidemment accrus de problèmes physiques, de déficience cognitive voire de décès.

Idée de limiter l'âge

Récemment, l’ancien président Jimmy Carter, aujourd’hui 95 ans, a suggéré l’idée d’une limite d’âge, fixée à 80 ans. Avançant que, lui en tout cas, n’avait plus les capacités suffisantes pour exercer la fonction suprême lorsqu’il a atteint 80 printemps.

Le débat n’a pas vraiment pris. Tant mieux. Comment légitimer une telle ségrégation basée sur l’âge? Pourquoi se priverait-on d’un esprit brillant de 90 ans? Pourquoi, surtout, ne pas faire confiance aux électeurs? Et en quoi les attributs liés à la jeunesse, énergie, renouveau, seraient-ils plus précieux que ceux liés à l’âge: expérience, sagesse?

«Je plaide coupable»

Interrogé sur la question, Bernie Sanders avait d’abord mis les rieurs dans sa poche. «J’ai été critiqué pour mon âge. Je plaide coupable: je suis vieux», avait-il plaisanté. Avant d’avancer un autre argument: sa longévité démontrerait la profondeur et la persistance de ses idées et convictions.

La présence de septuagénaires dans la course à la Maison-Blanche, au fond, ne semble pas problématique. Leur surreprésentation, par contre, pourrait l’être, car elle risque d’engendrer du désintérêt.

Les Américains vont-ils réellement se passionner pour toutes ces têtes vues, revues et rerevues? Se mobiliser pour des idées entendues, répétées et rabâchées? On peut malheureusement en douter.

La nouveauté, ça reste Trump

Étrangement d’ailleurs, dans ce casting, c’est encore Trump qui incarne le mieux ce qui ressemble à de la nouveauté. Il était parfaitement novice en politique avant son élection. Tandis qu’un Sanders a été maire durant 8 ans et s’assied sur les bancs du Congrès depuis 29 ans. Biden, lui, avant ses 4 ans de vice-présidence, avait été sénateur durant… 36 ans.

Au final, ce pourrait être la politique qui sera perdante. Forts de leurs 302 ans de sagesse cumulée, Elizabeth Warren, Joe Biden, Michael Bloomberg et Bernie Sanders devraient donc se demander où est la relève de leur parti. Et quelle est leur part de responsabilité dans son absence.

Renaud Michiels