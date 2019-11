La compagnie américaine JetBlue Airways a quelque peu surpris ses voyageurs. A la base, l'idée était de faciliter leurs réservations en ligne. Comment? En permettant à ses clients, en cas d'oubli de mot de passe, de pouvoir tout de même se connecter grâce à la réponse à une question personnelle du type «Quel est le nom de votre premier amour?», «Quelle est la marque de votre première voiture?» ou encore «Quel est le deuxième prénom de votre mère?».

C'est une pratique que nombre de sites utilisent sans que cela ne surprenne qui que ce soit. Mais là où JetBlue Airways a étonné son monde, c'est en raison de la nature d'une des questions personnelles: «Quel est le nom de votre enfant favori?»

