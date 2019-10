Macabre découverte dans le comté d'Essex, en Angleterre. Quelque 39 corps ont été découverts dans un camion, a annoncé la police. Le véhicule se trouvait dans un parc industriel à Grays. Le chauffeur, un Nord-Irlandais âgé de 25 ans, a été arrêté. Il est soupçonné de meurtre.

Selon les premiers éléments de l'enquête, le camion venait de Bulgarie et était entré au Royaume-Uni le 19 octobre à Holyhead, port situé sur la côte est de l'Angleterre.

BREAKING: Thirty-nine bodies have been found inside a lorry container at an industrial park in Essex.



