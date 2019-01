Ils seraient au moins 35 enfants à venir quotidiennement le ventre vide à l'école primaire de Morecambe Bay, dans le comté de Lancashire (GB).

Un phénomène en hausse d'après Siobhan Collingwood, directrice de l'établissement, et qui ne serait pas sans conséquence sur le comportement desdits élèves. «Lorsque les élèves sont en manque de nourriture, cela altère leur comportement et ils deviennent en quelque sorte obsédés par la nourriture. On se retrouve alors avec des élèves qui cherchent des restes de fruits dans les poubelles», explique-t-elle au tabloïd britannique «The Independent».

Selon la directrice, un élève de l'école sur dix serait issu de familles défavorisées qui feraient régulièrement recours à des banques alimentaires. Elle explique également avoir reçu des parents en larmes qui affirmaient n'avoir aucun moyen de nourrir correctement leurs enfants.

Ces propos interviennent après qu'un groupe de députés britanniques a interpellé le gouvernement pour qu'il nomme un «ministre de la faim» pour lutter contre l'insécurité alimentaire, en particulier chez les jeunes enfants.

Selon un rapport de l'UNICEF datant de 2017, 19 % des enfants britanniques de moins de 15 ans seraient issus de familles qui ont du mal à acheter de la nourriture. (Le Matin)