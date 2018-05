Une dizaine de policiers porteurs de cagoules et lourdement armés ont effectué dimanche à Strasbourg, dans l'est de la France, une perquisition au domicile d'un ami de Khamzat Azimov, l'auteur de l'attaque au couteau qui a fait un mort samedi soir à Paris, après l'avoir arrêté, ont constaté des journalistes de l'AFP.

Les policiers ont quitté l'immeuble du quartier de L'Esplanade avec un homme menotté, le visage également dissimulé par une cagoule et qui portait un t-shirt noir avec l'inscription Grozny, la capitale de la Tchétchénie, et le dessin d'une kalachnikov dans le dos. Un deuxième homme a également été emmené par les policiers, mais sans être menotté. Une policière a quitté les lieux, avec un sac contenant un ordinateur.

Selon une source proche du dossier, l'ami de Khamzat Azimov, né comme lui en 1997, était «l'individu le plus proche» de l'auteur de l'attaque, qui a vécu plusieurs années à Strasbourg. Le jeune homme a été placé en garde à vue dans cette ville et devait être interrogé par des enquêteurs de la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI) avant son éventuel transfert à Paris. «Aucun élément particulier n'a été découvert pendant la perquisition» mais les éléments recueillis devaient encore être exploités, a-t-on précisé de même source

Kadyrov s'immisce dans le débat Selon les autorités françaises, l'auteur présumé de cette attaque, revendiquée par l'organisation djihadiste, Etat islamique (EI), est un «Français né en Tchétchénie» qui figurait depuis 2016 sur le fichier «S» (risque d'atteinte à la «Sûreté de l'Etat») des services du renseignement.

Le dirigeant tchétchène Ramzan Kadyrov a réagi en affirmant que «toute la responsabilité» de cette attaque, qui a fait un mort, revenait à la France, où a grandi l'assaillant présumé. Selon lui, l'auteur présumé de cette attaque «n'a fait que naître en Tchétchénie, mais il a grandi et a formé sa personnalité, ses opinons et ses convictions au sein de la société française», a-t-il poursuivi. «Je suis sûr que s'il avait passé son enfance et son adolescence en Tchétchénie, son sort aurait été différent», a-t-il ajouté.

Nombreuses attaques imputées aux Tchétchènes

Pour autant, de nombreuses attaques terroristes ont été commises ces dernières années par des Tchétchènes, principalement en Russie où une rébellion islamiste est active dans tout le Caucase du Nord. Cette rébellion a prêté allégeance à l'EI en 2015 et a été une source importante de combattants dans les rangs des groupes djihadistes en Syrie et en Irak.

Parmi les attentats commis à l'étranger, celui de l'aéroport d'Istanbul qui a fait 45 morts en juin 2016, a été organisé par le chef de guerre tchétchène Akhmed Tchataïev, tué au cours d'un accrochage avec les forces spéciales géorgiennes la même année. En 2013, l'attentat ayant visé le marathon de Boston aux Etats-Unis, qui a fait trois morts et 264 blessés, a été perpétré par deux frères d'origine tchétchène, Djokhar et Tamerlan Tsarnaïev.

Mais si les combattants islamistes tchétchènes sont particulièrement actifs en Russie et en Syrie, ils ne s'en prennent que rarement à des cibles occidentales, explique l'expert français Mathieu Guidère.

«La cible prioritaire des Tchétchènes ce n'est pas les Occidentaux. De ce point de vue là, il y a un petit tournant», a affirmé M. Guidère à l'AFP, ajoutant que cette nouveauté peut être liée «à leur incapacité aujourd'hui à mener des actions sérieuses contre les Russes en Syrie et en Russie». Selon l'expert, la propagande de l'EI est particulièrement active au sein des communautés tchétchènes à l'étranger, où il existe une filière d'envoi de combattants en Syrie.

Selon l'experte française Anne Giudicelli, la directrice de la société de conseil Terrorisc, le profil de l'assaillant présumé de l'attaque de Paris a pu intéresser les recruteurs djihadistes justement par ce qu'il avait des racines tchétchènes. «La réputation des Tchétchènes, c'est d'être forts, fidèles et violents. Ils ont une place importante dans le jihad d'hier et d'aujourd'hui», a-t-elle dit à l'AFP.

«Les Tchétchènes en Syrie et en Irak sont globalement des cadres reconnus pour leur efficacité opérationnelle, en général bien formés», renchérit M. Guidère, ajoutant que ces brigades tentaient notamment de recruter en France. (afp/nxp)