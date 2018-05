La stupéfaction et la colère! Nombreux sont ceux à avoir réagi sur les réseaux sociaux après la parution de l’article du «Matin», hier, consacré à une Suissesse empêchée, avec son ami, de rentrer dans sa villa de vacances, en Espagne, occupée illégalement. Non seulement les squatteurs réclament une rançon pour quitter les lieux, mais la police locale n’aide pas les propriétaires lésés. Pire: elle les a embarqués au poste menottés, puis leur a signifié une interdiction d’approcher leur propre villa.

Ce phénomène des «okupas», occupations illégales, est fort connu depuis des années dans la péninsule Ibérique. Après avoir sévi principalement à Barcelone, il s’est répandu dans d’autres villes à travers tout le pays. Chaque logement inoccupé est potentiellement une cible, au point que certains n’osent plus mettre des panneaux de vente et de location en vue sur les façades ou les balcons de leurs biens immobiliers. D’autant que le Code pénal espagnol, amendé en 2015, a relégué l’occupation illégale à un délit mineur.

«L’ambassade et les consulats suisses en Espagne ont été contactés en tout par quatre ressortissants helvétiques confrontés à la problématique que vous évoquez», détaille Pierre-Alain Eltschinger, porte-parole du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE). Pourtant, aucune mise en garde contre cette criminalité ne semble figurer sur le site Internet du DFAE concernant l’Espagne. Il y est juste indiqué que les représentations suisses ne sont compétentes ni pour intervenir ni pour fournir des renseignements. «Les personnes lésées doivent recourir auprès des autorités espagnoles afin de faire valoir leurs droits, en faisant appel si nécessaire aux services d’un avocat spécialisé», explique Pierre-Alain Eltschinger.

Délai trop court

Actuellement en Espagne, un propriétaire peut demander à la police d’évacuer immédiatement les lieux après avoir déposé une plainte et uniquement durant les premières 48 heures d’occupation illégale d’un logement. Au-delà, il doit alors s’adresser à la justice, seule habilitée à ensuite ordonner une expulsion, mais la procédure est très longue. Et les squatteurs peuvent encore faire recours contre une telle décision de première instance. Or, dans les faits, un proprio apprend souvent l’occupation de son bien une fois passé les premières 48 heures. Un tel délai très court pour obtenir une expulsion immédiate sans passer par une longue procédure judiciaire a aussi prévalu en Suisse. Se basant sur le Code civil qui indique qu’il faut agir «aussitôt», la jurisprudence du Tribunal fédéral ne semblait laisser que quelques heures. C’est pourquoi le député PLR vaudois Olivier Français avait déposé une motion, acceptée en 2017 aux Chambres fédérales, pour accorder un délai plus long afin d’obtenir une expulsion policière rapide.

Proposition de loi en Espagne

Conscient de ce fléau en Espagne, la Commission de la justice du Congrès des députés (la chambre basse du Parlement) vient d’approuver, fin avril, une proposition de loi du Parti démocrate européen catalan (libéral) afin d’accélérer l’expulsion des logements illégalement occupés. Ce texte doit désormais être soumis au Sénat. Mais il est combattu par la gauche. La crise économique, le chômage, les expulsions de familles en incapacité de payer leur loyer ou leurs crédits, les bâtiments vides propriétés de banques et l’explosion de l’offre de type Airbnb qui assèche le marché et fait grimper les prix: voici le cocktail explosif en Espagne qui a contribué aux prémices des premières «okupas», avant que des groupes mafieux ne s’en emparent. Or la gauche craint désormais que cette nouvelle loi ne profite qu’aux gros propriétaires au détriment d’une population précaire. (Le Matin)