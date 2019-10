Le réveil a été douloureux pour ce DJ britannique. Alors qu'il s'était endormi dans le Uber qui était sensé le ramener chez lui, Chris Reed s'est réveillé cinq heures plus tard, très loin de la ville de Croydon, où son chauffeur aurait dû le déposer, rapporte le média belge «7sur7».

Spent this week trying to get answers from @uber as to how my driver managed to drive me halfway up the UK while I dozed off thinking I was headed from Fulham to Croydon.



Woken up in the Midlands!



Didn’t hear a peep from my driver. £1453.86. 5 1/2 hrs on surge price x2. pic.twitter.com/10Bn21vQQg