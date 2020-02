Au moins huit personnes ont été tuées mercredi soir dans deux fusillades à Hanau, près de Francfort, a indiqué un porte-parole de la police.

Le ou les auteurs de ces fusillades, qui auraient visé des bars à chicha selon des médias locaux, sont en fuite, a ajouté la police, qui a «lancé une chasse à l'homme à grande échelle».

UPDATE: German media reports say the shooting incidents happened in two separate shisha bars in Hanau city, 20 kilometres east of Frankfurt pic.twitter.com/tr5DT8Vb7W