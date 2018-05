Une immense robe devenue toile de projection vidéo, des flammes jaillissant de la scène ou une danse de poule sur fond de musique vitaminée: tous les arguments sont bons pour remporter la finale du concours de chanson de l'Eurovision, samedi soir à Lisbonne.

Des chanteurs représentant vingt-six pays se succèderont à partir de 19H00 GMT sur la scène de la capitale portugaise et sur les écrans de dizaines de millions de téléspectateurs, offrant comme chaque année un pot-pourri de genres musicaux assortis de costumes extravagants et de mises en scènes provocatrices.

Robe géante

Il y aura la robe géante de la soprano estonienne et les mouvements gallinacés d'une déconcertante israélienne voulant incarner l'esprit #MeToo, mais aussi le piano en flammes du rockeur ukrainien et un viking pacifiste venu du Danemark exhiber sa voix puissante.

Dans un registre plus intimiste, mais également osé, la danse romantique entre deux hommes qui accompagne la ballade de l'Irlandais Ryan O'Shaughnessy a même été censurée en Chine lors de la retransmission de la première demi-finale.

Au-delà des polémiques entourant régulièrement cet événement, qui attire chaque année une audience de près de 200 millions de téléspectateurs, la course à la succession du chanteur portugais Salvador Sobral, vainqueur l'an dernier à Kiev avec un ballade jazzy, s'annonce serrée.

«Message puissant»

D'après les pronostics des preneurs de paris, la représentante de Chypre, la chanteuse grecque d'origine albanaise Eleni Foureira, pourrait être sacrée avec sa chanson «Fuego», un morceau de pop sensuel au refrain accrocheur qui lui vaut d'être comparée à Shakira ou Beyoncé.

Favorite des bookmakers pendant des semaines, la chanteuse israélienne Netta Barzilai, qui assume sa rondeur avec fierté, surgissait toujours en deuxième position. Sa chanson «Toy» se veut un appel à l'émancipation féminine et contre toute forme de harcèlement, enrobé par une musique de danse au rythme saccadé.

«J'espère qu'Israël gagnera, ce serait un message si puissant. Si c'est Chypre, ce sera juste une autre fille qui remue son corps», a commenté à l'AFP Lorenzo Formento, un fan italien de 40 ans qui vit à Madrid.

En second plan de ce duel de divas tout en contraste, le duo français «Madame Monsieur» pourrait leur voler la vedette avec «Mercy», une composition de pop mélodieuse qui raconte le périple d'une enfant née sur un bateau de migrants. «Ce serait déjà bien qu'on termine dans le top 3, car cette année il y a beaucoup de bonnes chansons», a confié Marine, une enseignante française de 30 ans venue de Toulouse (sud), avant d'entrer dans l'Altice Arena.

Feux d'artifice

Aux abords de la plus grande salles de spectacle du Portugal, une foule de fans arborant drapeaux ou vêtements aux couleurs de leurs pays respectifs trépignait d'impatience dans une ambiance festive. «Cette année il y a un vrai suspense, avec beaucoup de possibles vainqueurs», a commenté Blair Thorpe, un enseignant britannique de 43 ans.

Le vainqueur sera désigné parmi les 26 finalistes par les votes d'un jury professionnel et des téléspectateurs des 43 pays participants, qui pèseront chacun pour la moitié du score final combiné.

Hors compétition, le tenant du titre Salvador Sobral remontera sur scène, aux côtés du chanteur brésilien Caetano Veloso, pour la première fois depuis qu'il a subi une transplantation cardiaque début décembre.

Dotée d'un budget de 20 millions d'euros, le plus bas de ces dix dernières années, la télévision publique portugaise RTP a conçu un spectacle plus «théâtral», limitant le recours aux projections vidéo et aux nouvelles technologies.

Les organisateurs ont ainsi voulu respecter l'appel à la sobriété lancé par Salvador Sobral -- «La musique ce n'est pas des feux d'artifice, mais des sentiments», disait-il à Kiev -- mais les deux chanteuses favorites comptaient bien se servir d'effets pyrotechniques pour porter la salle à ébullition. (afp/nxp)