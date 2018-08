Extrême-droite et anti-fascistes s’affrontent à Chemnitz (Video: AFP )

Tout le monde se souvient du fameux mouton noir de l'UDC. Le parti avait suscité la polémique dès août 2007 avec ses affiches représentant des moutons blancs éjectant d'une ruade un mouton noir hors de Suisse. Ceci dans le cadre de son initiative pour le renvoi des étrangers criminels, l'un des grands thèmes de la campagne du parti pour les dernières élections fédérales.

Le mouton noir a refait surface lundi soir dans les rangs des sympathisants d'extrême droite rassemblés dans une manifestation à Chemnitz qui a fait plusieurs blessés, relate le Tages-Anzeiger mardi. On pouvait l'apercevoir sur quelques affiches au milieu des drapeaux allemands du parti d'extrême droite AfD, et des pancartes telles que: «Arrêter le flot de demandeurs d'asile» ou «Défendre l'Europe!». Pour rappel, les participants manifestaient leur colère après le meurtre d'un Allemand de 35 ans vraisemblablement commis par deux jeunes étrangers, un Syrien et un Irakien.

Le mouton noir arboré à Chemnitz était la copie conforme de celui de l'UDC. Sur l'affiche allemande, il était lui aussi chassé à coup de pied par un mouton blanc, sous le slogan «Kriminelle Ausländer Raus!», soit «dehors les criminels étrangers». Un internaute a d'ailleurs tweeté: «Un mouton qui circule en Europe».

Ein Schaf geht um in Europa... #Chemnitz pic.twitter.com/4u1NDfNgpp — Michael Kümin (@mic_kue) 27 août 2018

Effectivement, ce mouton créé par une agence publicitaire allemande pour le compte l'UDC est déjà apparu dans des slogans politiques en Europe, souligne le Tagi. Il y a des années, le Parti national de la République tchèque l'utilisait déjà à des fins de propagande. Le dessin a également été vu en Italie pour le compte du parti populiste la Ligue du Nord. En Allemagne, l'animal a également été copié par le parti ultanationaliste NPD, tandis qu'en Espagne, l'extrême droite «Democracia Nacional» s'en est également servi.

