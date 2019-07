«Il ne veut pas rester sur un échec. Il retente dès cette fin de semaine. Soit vendredi, soit samedi, soit dimanche. Ce sera en fonction de la météo», a déclaré a chargée de communication de l'«homme volant».

«Franky est prêt», a-t-elle ajouté. «Il a passé tout le week-end à Marseille à réparer son matériel» électronique, endommagé lorsqu'il est tombé dans la mer, dans les eaux anglaises, après avoir heurté la plateforme du bateau où il devait se ravitailler en kérosène.

Moyens disponibles mais pas dédiés

Quand M. Zapata aura représenté son dossier, la préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord a indiqué à l'AFP que, «a priori», elle n'émettrait pas d'avis défavorable et qu'il pourrait, s'il le souhaite, se ravitailler dans les eaux françaises. «On fera en sorte que des moyens se rapprochent mais ils ne lui seront pas dédiés», a ajouté une porte-parole. Un hélicoptère de l'armée de l'air avait notamment survolé la zone de départ jeudi et le remorqueur militaire «L'Abeille Languedoc» avait récupéré Franky Zapata et l'avait ramené sur le littoral français.

Tentant cette traversée d'environ 35 km de la Manche, 110 ans après l'exploit du Français Louis Blériot, premier aviateur à avoir franchi le détroit, Franky Zapata avait décollé jeudi vers 07 h GMT de la plage de Sangatte (nord de la France). Champion d'Europe et du monde de jet-ski, cet homme de 40 ans originaire de Marseille (sud-est) devait se poser une vingtaine de minutes plus tard côté anglais à St Margaret's Bay.

Spectacle futuriste

Le «Flyboard», une machine volante autonome alimentée en kérosène stocké dans son sac à dos, est doté de cinq mini-turboréacteurs qui lui permettent de décoller et d'évoluer jusqu'à 190 km/h debout dans les airs, avec une autonomie d'une dizaine de minutes. Le 14 juillet, lors du défilé militaire de la fête nationale française sur les Champs-Elysées, Franky Zapata avait offert un spectacle futuriste: fusil en main, il avait volé à plusieurs dizaines de mètres du sol sur son invention.

Cette invention a été exhibée fin 2018 au Forum Innovation Défense de Paris: lors d'une démonstration des forces spéciales, le Flyboard Air avait été utilisé comme plateforme pour un tireur d'élite positionné en appui de commandos partis à l'assaut depuis des embarcations sur la Seine.

Cette plateforme volante intéresse les forces spéciales françaises, qui y voient du «potentiel pour un emploi dans les opérations spéciales en zone urbaine». (afp/Le Matin)