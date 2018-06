L'Espagne a annoncé samedi qu'elle acceptait l'offre de la France d'accueillir des migrants de l'Aquarius, après l'examen de leur situation en Espagne, où le navire doit accoster dimanche.

«Le gouvernement français collaborera avec le gouvernement espagnol dans l'accueil des migrants de l'Aquarius», a annoncé la vice-présidente du gouvernement espagnol, Carmen Calvo, dans un communiqué.

L'Aquarius et les deux navires transportant les 630 migrants sauvés il y a une semaine au large de la Libye «naviguent dans les eaux espagnoles et devraient arriver dimanche vers midi au port espagnol de Valence», a annoncé la région de Valence (est).

Cent six migrants arriveront à bord de l'Aquarius et le reste à bord de deux navires de la Marine italienne, a précisé la région dans un communiqué.

L'Aquarius passait samedi à la mi-journée au large de l'île de Majorque (archipel espagnol des Baléares), selon le site internet Marine Traffic, permettant de suivre en temps réel les mouvements des navires.

Feu vert de Paris

Selon Madrid, «la France acceptera les migrants qui, après leur arrivée au port de Valence et une fois appliqués tous les protocoles prévus par le processus d'accueil, exprimeront leur désir de rejoindre ce pays».

La France s'était dit prête, jeudi, à accueillir des migrants de l'Aquarius «qui répondraient aux critères du droit d'asile». La vice-présidente espagnole a annoncé avoir accepté cette proposition, «après avoir eu une conversation avec l'ambassadeur de France en Espagne».

Le nouveau chef du gouvernement espagnol, le socialiste Pedro sanchez, «a remercié le président Macron pour sa coopération sur cette question» et «considère que c'est dans ce cadre de coopération que l'Europe doit répondre» à la question migratoire, selon le communiqué.

Avec des centaines d'interprètes

«Ils arriveront vraisemblablement dimanche vers 12H00 heures» (10H00 GMT), a estimé le président de Médecins sans frontières (MSF) Espagne, David Noguera, cité dans le communiqué du gouvernement de la région de Valence.

«Un navire militaire espagnol leur a souhaité la bienvenue » dans les eaux espagnoles, selon ce communiqué. A leur bord, les 630 migrants secourus dans la nuit du 9 au 10 juin au large de la Libye par le navire humanitaire Aquarius affrété par les organisations SOS Méditerranée et MSF.

Ces migrants sont originaires de 26 pays dont 23 du continent africain mais aussi d'Afghanistan, du Bangladesh et du Pakistan. On compte parmi eux six femmes enceintes, 11 enfants de moins de 5 ans et 123 mineurs non accompagnés, selon MSF.

Les équipes qui accueilleront les migrants à leur arrivée pourront compter sur l'aide de plusieurs centaines d'interprètes, «afin que chacun ait un traducteur fixe et qui ne change pas tout au long du processus», a annoncé la région.

«Niet» de l'Italie

Le refus de l'Italie, le 10 juin, d'accueillir l'Aquarius avait plongé l'Europe dans une nouvelle crise politique sur la question migratoire.

Le 11 juin, le tout nouveau chef du gouvernement espagnol, le socialiste Pedro Sanchez - arrivé au pouvoir le 1er juin après une motion de censure contre le conservateur Mariano Rajoy - avait proposé d'accueillir ces migrants secourus par l'Aquarius mais que l'Italie et Malte refusaient.

Samedi, le ministre de l'Intérieur italien Matteo Salvini a une nouvelle fois interdit l'accès aux ports italiens à deux navires d'une ONG naviguant au large des côtes libyennes. (afp/nxp)