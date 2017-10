Une grève dans les services publics ralentit la Belgique

Une grève dans les services publics entraînait mardi d'importantes perturbations en Belgique, particulièrement dans les transports. Des grévistes menaient eux des actions aux abords de sites emblématiques comme la centrale nucléaire de Tihange (sud-est).



Côté rail, les perturbations ont affecté presque toutes les lignes, particulièrement entre la ville de Liège et Bruxelles où seulement un train sur cinq circulait, selon l'exploitant du réseau ferroviaire belge SNCB. A Bruxelles, une seule ligne de métro fonctionnait, aucun bus ne circulait et seulement une poignée de lignes de trams étaient desservies.



La grève devrait avoir un impact sur la distribution du courrier puisque l'appel semblait bien suivi chez bpost, l'entreprise postale belge, selon les médias. A Bruxelles, de nombreux enseignants de l'enseignement public francophone suivaient également le mouvement.



Des manifestations étaient prévues, notamment dans la capitale belge, et des grévistes ont installé des piquets de grèves aux abords de nombreux sites publics et privés, notamment à l'entrée de la centrale nucléaire de Tihange, exploitée par Electrabel (groupe Engie), sans pour autant que la production d'électricité ne soit perturbée, selon l'agence Belga.