«Les Italiens d’abord!» Fidèle aux enseignements de Matteo Salvini, grand patron de la Ligue, ministre de l’Intérieur et chef d’orchestre du gouvernement, la maire de Monfalcone a décidé de plafonner l’admission des enfants d’origine étrangère en maternelle.

Sous prétexte de réduire les effectifs et d’éviter le phénomène des «classes ghettos», Anna Maria Cisint, membre de la Ligue, a signé une convention avec deux écoles publiques. À partir de septembre, les petits migrants ne devront pas représenter plus de 45% des effectifs en maternelle. Résultat: 60 bambins seront exclus des classes. Attaquée par les syndicats et les élus locaux démocrates, Anna Maria Cisint se défend et affirme qu’un accord a été signé avec les écoles des communes voisines pour y intégrer ces enfants. Des bus payés par Monfalcone les emmèneront à l’école. Comme quoi, se libérer de la présence encombrante de petits migrants vaut bien quelques euros.

C’est ce que pensent Matteo Salvini et son parti, mais aussi les Italiens qui habitent dans cette partie du pays, au nord-est de la Péninsule. De Rome, le ministre de l’Intérieur et vice-président du Conseil a félicité Anna Maria Cisint pour cette «décision courageuse» qui permet de limiter les petits étrangers dans le circuit scolaire. Des propos relayés par Massimiliano Fedriga, président de la région du triangle Frioul-Vénétie julienne. «À Monfalcone, 22% de la population est d’origine étrangère et une centaine de familles italiennes ont déjà déplacé leurs enfants dans des communes voisines car il y avait trop de petits étrangers dans les écoles», a expliqué cet élu de la Ligue.

Indignation limitée

Ce discours très apprécié par les familles a suscité en revanche l’indignation des syndicats. Les seuls à avoir haussé le ton au niveau national. Car, paradoxalement, cette décision qui introduit l’apartheid façon italienne et viole l’un des principes essentiels de la Constitution italienne garantissant le droit à l’instruction, n’a pas choqué le partenaire gouvernemental de la Ligue, le Mouvement 5 étoiles (M5s). Mais il est vrai que le M5s a actuellement d’autres soucis. Avec Matteo Salvini qui joue les prima donna en dictant la ligne du gouvernement, le Mouvement doit lutter pour sa visibilité. Quant aux démocrates, boudés par l’électorat aux législatives et aux municipales partielles, ils doivent se concentrer pour éviter de disparaître.

Dans ce contexte désastreux, seuls les syndicats sont montés au créneau. «L’État doit garantir le droit à l’éducation pour tous les enfants sans distinction de nationalité, de race, de religion ou de sexe», a tonné Adriano Zonta, secrétaire régional de la CGIL, ajoutant que le syndicat a déjà porté plainte. Reste que la décision de la maire crée un précédent sur le plan juridique, qui pourrait servir à d’autres édiles prêts à s’aligner sur la nouvelle politique de la Ligue en matière de ségrégation. (Le Matin)