L'annonce de l'assassinat du journaliste russe Arkadi Babtchenko était un coup monté destiné à déjouer un complot visant à le tuer, a dit mercredi le chef de la Sécurité d'Etat ukrainienne (SBU). Le journaliste est apparu bien vivant lors d'une conférence de presse.

«Pas d'autre possibilité»

Il a présenté ses excuses à ses proches, particulièrement à sa femme Oletchka, pour avoir été contraint de les laisser croire à sa mort. «Je suis désolé, mais il n'y avait pas d'autre possibilité. Il a fallu deux mois pour préparer l'opération. J'ai été mis au courant il y a un mois», a expliqué M. Babtchenko.

«A la suite de cette opération, un homme a été arrêté, il est en détention», a-t-il ajouté. Le chef de la Sécurité nationale ukrainienne a pour sa part affirmé que les services spéciaux russes avaient ordonné l'assassinat du journaliste et qu'un homme de main ukrainien avait été recruté pour 40'000 dollars.

