Un homme a tué par balles trois personnes dont deux policières mardi matin à Liège, dans l'est de la Belgique, avant de prendre un otage et d'être abattu par les forces de l'ordre, une fusillade qui a les apparences d'un acte terroriste selon la justice belge.

Le dossier a été confiée au parquet fédéral, compétent en matière de terrorisme. «Il y a des éléments qui vont dans la direction d'un acte terroriste», a justifié à l'AFP Eric Van Der Sypt, porte-parole du parquet fédéral.

L'homme a d'abord agressées les policières avec un couteau couteau avant de s'emparer de leurs armes de service pour les abattre, a indiqué le procureur de Liège Philippe Dulieu lors d'une conférence de presse.

Les deux policières, dont les identités n'ont pas été précisées, ont d'abord été «agressées par l'arrière», recevant «de multiples coups de couteaux», a dit M. Dulieu. L'assaillant «s'est ensuite emparé de leurs armes de services», qu'il a utilisées pour les tuer, a poursuivi le procureur du Roi.

Un homme de 22 ans passager d'une voiture en stationnement dans le quartier a ensuite été tué également par l'assaillant, décrit dans les médias comme un délinquant né en 1982, tout juste sorti de prison. Initialement, le parquet de Liège avait identifié cette victime comme une passagère.

«On ne sait rien»

«On ne sait rien pour l'instant», a-t-elle ajouté à propos des motivations de l'assaillant, sans notamment pouvoir confirmer les informations de presse selon lesquelles il aurait crié «Allah Akbar».

Des médias belges indiquent par ailleurs que l'assaillant, connu pour divers délits, avait été libéré la veille de la prison de Lantin, près de Liège.

«Nos pensées sont avec les victimes de cet acte odieux à Liège», a réagi sur Twitter le ministre de l'Intérieur belge Jan Jambon, ajoutant que les autorités étaient en train d'essayer d'établir «ce qui s'est passé exactement».

Acte de violence avec un prix élevé pour la police de Liège. Tout mon soutien au corps et aux familles des victimes.

Le gouverneur de la province de Liège a indiqué de son côté que la prise d'otage qui a suivi la fusillade avait eu lieu dans un lycée. «Les élèves sont en sécurité et aucun n'a été blessé», a-t-il écrit sur Twitter.

Prise d'otage au lycée de Waha: Les élèves sont en sécurité et aucun n’a été blessé. L’individu a été neutralisé. #liege #avroy #luik

La Belgique, frappé par des attentats djihadistes qui ont fait 32 morts le 22 mars 2016, a été depuis le théâtre de plusieurs agressions contre des militaires ou des policiers.

#Liège : l’horreur frappe des policiers et des civils. Toutes nos pensées vont aux victimes, à leurs familles, à leurs collègues , à leurs proches. La solidarité est totale avec les forces de l’ordre que nous soutenons pleinement dans leur mission particulièrement difficile.

Fusillade bld d’Avroy terminée. Les enfants des écoles du quartier sont sains et saufs et en sécurité. 3 personnes ont perdu la vie (2 policiers et le passager d’une voiture). L’auteur de la fusillade a été abattu. Une ligne verte est ouverte au 0800/94.000. @PolicedeLiege #liege pic.twitter.com/jqMTfxk7dH