Tout est parti d'une tentative d’interpellation infructueuse des forces de l'ordre. Recherché dans le cadre d'une affaire de braquage et de tentative de meurtre, Chérif C. devait être arrêté par les gendarmes, mardi matin. Mais ils ne l'ont pas trouvé à son domicile. Quelques heures plus tard, il semait la terreur dans le centre-ville de Strasbourg.

Né en février 1989 dans la ville alsacienne, il y réside toujours d'après les premières informations. Bien connu des autorités, il a purgé des peines de prison pour des faits de droit commun commis en France et en Allemagne, comme l'a expliqué le ministre de l'Intérieur français Christophe Castaner. Le maire de Strasbourg évoque «un homme au passé judiciaire lourd».

Selon «Blick», l'assaillant a également été condamné à un an et demi de prison en Suisse pour des cambriolages et a été emprisonné seize mois à Bâle. Il a aussi enfreint la loi à Zurich en 2012, révèlent nos confrères de «20 Minuten». «Cherif C. est connu de la police cantonale zurichoise à cause d'une infraction contre le patrimoine commise il y a six ans et demi», a confirmé le porte-parole Marc Besson.

Fiché S pour islamisme radical

Reste que son profil interpelle. Il était en plus fiché S pour ses liens avec la mouvance islamiste radicale. Est-il passé à l'acte après s'être senti acculé? Est-ce un règlement de compte qui a mal tourné? Autant de questions auxquelles les enquêteurs tenteront de répondre.

Toujours est-il que la traque continue. Elle s'est tout d'abord portée sur le quartier de Neudorf, au sud de la ville, où Chérif C. possède des liens familiaux. Mais il pourrait aussi être parti bien plus loin. À ce titre, le témoignage des ses complices s’avérera déterminant. (Le Matin)