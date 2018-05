Difficile de résister, quand on se rend dans un magasin Ikea, à un petit détour par le restaurant pour y déguster les fameuses boulettes de viande «köttbullar». Il faut dire que ce plat est emblématique de la Suède, pays d'origine de la marque. Mais rendons à César ce qui appartient à César: elles sont en fait basées sur une recette turque.

Cette triste nouvelle a été révélée très solennellement par le gouvernement suédois lui-même. Dans un tweet, il a reconnu que «les boulettes suédoises étaient basées sur une recette importée de Turquie par le roi Charles XII au début du 18e siècle. Tenons-nous en aux faits.»

Les «köttbullar», savant mélange de viande hachée, de lait, de chapelure, d’oignons et d’œufs, trouvent donc leur origine à 3000 km de Stockholm. Ces conclusions ont été amenées par la chercheuse Annie Mattson qui souligne que le café ainsi que le chou farci ont également été ramenés par le roi Charles XII, selon le site Gentside.

Swedish meatballs are actually based on a recipe King Charles XII brought home from Turkey in the early 18th century. Let's stick to the facts! pic.twitter.com/JuTDEjq9MM