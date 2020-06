Des démocrates du Congrès américain se sont agenouillés lundi pour observer 8 minutes 46 de silence en hommage à George Floyd et d’autres Américains noirs «qui ont perdu leur vie de façon injuste». Les élus ont ensuite dévoilé une proposition de réforme de la police.

Congressional Democrats take a knee as they observe a nearly nine minute moment of silence for George Floyd at Emancipation Hall at the U.S. Capitol. https://t.co/sIuXyTKqKs pic.twitter.com/fYf2GATvLT