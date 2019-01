Le 7 janvier 1844 naissait à Lourdes Bernadette Soubirous, qui allait changer le destin de cette ville au pied des Pyrénées. La cité mariale rend hommage à sa petite bergère à qui la Vierge serait apparue, avec le lancement dimanche d'une année qui lui est consacrée.

«L'année 2019 a un écho particulier, car, coquetterie du calendrier, elle marque respectivement les 175e et 140e anniversaires de la naissance et de la mort de Bernadette», indique la maire de Lourdes, Josette Bourdeu, lors d'une conférence au Palais des Congrès.

Après une décennie de fréquentation en berne dans le plus grand centre de pèlerinage catholique de France, «il est important de poursuivre la mise en valeur de la cité à travers le destin d'exception» de celle qui fut canonisée en 1933, ajoute-t-elle.

Nombreux événements

Ainsi, tout au long de l'année, divers évènements spéciaux, rencontres, hommages seront organisés parallèlement par la mairie et le sanctuaire de Notre-Dame de Lourdes. Mais pour le père André Cabes, recteur du sanctuaire, il ne s'agit «pas de céder à la tentation du business».

«Notre mission, à Lourdes, est de guider les pèlerins vers ce qu'ils viennent chercher ici en premier lieu: l'espoir et l'espérance, dans un monde trop souvent rythmé par les apparences», dit-il.

Pour lui, Bernadette continue à toucher les gens 175 ans après sa naissance car elle représente justement «tout le monde», et non pas une super héroïne. La jeune fille de 14 ans avait une santé très fragile, elle vivait dans une grande misère et était pratiquement illettrée quand la Vierge lui serait apparue 18 fois en 1858, dans la grotte de Massabielle.

Depuis, 70 guérisons miraculeuses ont été reconnues par l'Eglise catholique à Lourdes, mais Bernadette elle-même n'a jamais été guérie, et est morte à 35 ans à Nevers, où elle avait souhaité «se cacher», probablement pour échapper à sa trop grande médiatisation.

Sainte «hyper accessible»

«Tous les ans, un thème est choisi pour nourrir la saison des pèlerinages, et cette année c'est: Heureux vous les pauvres», explique à l'AFP Mathias Terrier, directeur de la communication du sanctuaire, reconnaissant que ce choix peut interpeller.

«Bernadette a traversé la pauvreté matérielle mais aussi celle du corps, alors qui mieux qu'elle pour guider les gens dans toutes les pauvretés intellectuelles, psychologiques ou sociales dans lesquelles ils peuvent sombrer», dit-il.

Et la preuve, selon lui, que Bernadette est une sainte «hyper accessible», se reflète par la convergence d'intérêt qui lui est porté, non seulement par les croyants, mais par le monde de la culture et du spectacle.

Spectacle musical validé par l'Eglise

Ainsi, «Bernadette de Lourdes» incarnée par une ancienne de The Voice Kids sera à l'affiche d'un spectacle musical inédit, «validé par l'Eglise» et présenté à Lourdes à partir du 1er juillet 2019. Un film documentaire consacré aux «Bernadettes d'aujourd'hui» retraçant les portraits d'âmes cabossées qui convergent à Lourdes, sortira en mai, indique M. Terrier.

Autre point fort et nouveau pour cette année: «quand elles ne sont pas à l'étranger, où elles connaissent un succès grandissant, les reliques de Bernadette seront portées en procession jusqu'à la grotte, à l'issue des messes internationales à Lourdes les mercredi et samedi», poursuit le directeur de la communication du sanctuaire.

Entre le 8 et le 11 février, le sanctuaire organise par ailleurs un grand colloque sur la pauvreté, réunissant plus de 700 participants. Parallèlement, quelque 20.000 pèlerins sont attendus à ces dates, pour commémorer Notre-Dame de Lourdes le 11 février, date de la première apparition de la Vierge à Bernadette.

La mairie de Lourdes a, pour sa part, promis d'annoncer début février le programme d'activités qu'elle organise pour «l'année Bernadette». (afp/nxp)