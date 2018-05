Des milliers de personnes se sont rassemblées samedi à proximité du parlement irlandais à Dublin pour appeler à voter non au référendum qui se tiendra le 25 mai dans le pays et pourrait aboutir à une libéralisation de l'avortement. Pour cette dernière grosse manifestation anti-avortement avant le vote, les manifestants s'étaient réunis derrière une large banderole proclamant «sauvez des vies, votez non».

Dans la foule massée sur Merrion Square, au coeur de la capitale irlandaise, des pancartes montrant des foetus étaient brandies, sur lesquelles on pouvait lire «Là ou il y a de la vie, il y a de l'espoir», «Ce pourrait être votre nièce, votre amie, votre petite-fille» ou encore «mon coeur à commencé à battre à 22 jours».

A la tribune se sont succédé des responsables associatifs, des médecins et des femmes ayant subi des avortements et l'ayant regretté, prenant la parole pour défendre la législation actuellement en vigueur, qui n'autorise l'avortement qu'en cas de danger pour la vie de la mère. «Un véritable système de santé sauve des vies, il ne les abrège pas», a déclaré au micro la porte-parole de l'association Pro-Life Campaign, Cora Sherlock.

Le camp du oui doit s'inquiéter

«Je m'inquiéterais si j'étais dans le camp du oui», a confié à l'AFP Ben Scallan, un étudiant en informatique de 20 ans. «Ils ont perdu quelque chose comme 20% en quelques semaines... l'écart se resserre!», a ainsi souligné, voulant croire à la victoire du non.

Selon un récent sondage réalisé par Kantar Millward Brown pour le Sunday Independent, 45% des électeurs sont favorables à une libéralisation des règles encadrant l'avortement, alors que 34% s'y opposent (18% d'indécis).

Dans la matinée, un appel à voter oui au référendum, signé par plus d'un millier de médecins soutenant le droit à l'avortement avait été présenté à Dublin. «Les femmes ont besoin de notre soutien» a affirmé le médecin généraliste Ross Kelly, cité dans l'Irish Times. La loi «n'a jamais mis fin aux avortements, elle les a juste rendus invisibles et dangereux». Chaque année, des milliers d'Irlandaises se rendent à l'étranger, principalement au Royaume-Uni, pour avorter.

Un amendement à abroger

Le 25 mai, les Irlandais sont appelés à voter pour abroger le 8e amendement à la Constitution, adopté par référendum en 1983, et qui garantit «le droit à la vie» de l'embryon, en tenant compte du «droit égal à la vie de la mère».

L'exception à cette interdiction d'avorter - le risque mortel pour la mère - a été ajoutée en 2013, peu après la mort d'une femme enceinte, des suites d'une grossesse à problèmes que ses médecins avaient refusé d'interrompre, et qui avait scandalisé l'opinion.

Néanmoins, le viol, l'inceste ou la malformation du foetus ne sont pas des raisons légales d'avorter, et une telle intervention constitue un crime passible d'une peine de 14 ans de prison. (afp/nxp)