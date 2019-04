Alors que le feu faisait rage à Notre-Dame de Paris lundi dernier, la chaîne conservatrice américaine «Fox News» interrogeait le conseiller municipal de Neuilly-sur-Seine Philippe Karsenty au sujet du drame.

Une intervention qui a tourné court puisque l'élu, qui se définit sur son site «de la Droite et du Centre», s'est mis à spéculer sur les causes de l'incendie, les mettant en lien avec la récente vague d'actes de vandalisme visant des églises.

«Même si personne n’est mort, c’est un peu le 11 septembre français», s'est-il avancé à dire, avant de mettre en doute l'hypothèse accidentelle. «Il faut savoir que des églises en France sont vandalisées chaque semaine. Après, le politiquement correct va vouloir nous faire croire qu'il s'agit d'un accident.»

Un dérapage qui a valu à l'élu de se faire sèchement recadrer par le journaliste Shepard Smith, qui a immédiatement mis fin à l'interview. «Monsieur, nous n'allons pas spéculer ici sur des causes que nous ne connaissons pas. Si vous avez des observations ou savez quelque chose, nous serions ravis de l'entendre.»

Et de s'adresser directement à son audience: «Nous nous situons à des milliers de kilomètres et l'homme que nous avons eu au téléphone n'a absolument aucune information d'aucune sorte au sujet de l'origine de ce feu. Et moi non plus.»

A surreal moment on Fox, Shepard Smith has to abruptly end an interview with a French elected official who says about the Notre Dame fire that the "politically correct will try to tell you this is an accident" pic.twitter.com/aUwoH7YVpl