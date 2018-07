Rouge-bleu-blanc-rouge, les nouvelles couleurs de la France? Le drapeau dessiné dans les airs par les neuf Alphajet de la Patrouille de France lors du défilé du 14 Juillet a soulevé bien des interrogations.

Alors qu'une rumeur indiquait que le fumigène rouge supplémentaire était un hommage au sang versé des morts et blessés, la patrouille acrobatique a démenti, expliquant qu'il s'agissait bel et bien d'une erreur. «Le survol de la Patrouille de France est au cœur des interrogations. Il s’agit bien d’une erreur que nous déplorons grandement et dont nous nous excusons» a-t-elle twitté.

#14Juillet Le survol de la Patrouille de France est au cœur des interrogations. Il s’agit bien d’une erreur que nous déplorons grandement et dont nous nous excusons.

Mais nous formons le vœu que demain, le bleu soit parfaitement au rendez-vous ! ???????? pic.twitter.com/fePgVT9Ls8 — Armée de l'air (@Armee_de_lair) 14 juillet 2018

Même son de cloche pour le compte Twitter du «charognard», l'un des avions de la Patrouille qui tire son nom de sa position en vol, qui a fait part d'«une erreur impardonnable». «Nos plus sincères excuses à tous nos concitoyens et frères d’arme. Notre mission se poursuit, nous la ferons plus unis que jamais, avec le coeur et la ténacité pour vous représenter encore plus dignement», a-t-il ajouté.

C’est une erreur impardonnable... Nos plus sincères excuses à tous nos concitoyens et frères d’arme. Notre mission se poursuit, nous la ferons plus unis que jamais, avec le coeur et la ténacité pour vous représenter encore plus dignement. #PatrouilledeFrance pic.twitter.com/bpnv3cifjg — Charognard Patrouille de France Armée de l’Air (@Athos4PAF) 15 juillet 2018

Un mea culpa qui n'a pas évité à la Patrouille de France les railleries des internautes, qui se sont bien inspirés de ladite bourde en ce jour de finale de Coupe du monde.

Hâte d'être à demain, dimanche 15 juillet 2018, LA finale de la coupe du monde avec ce beau drapeau qui va représenter notre pays, notre fierté. Vive la France, Vive la Patrouille Française #CDM2018 #FRACRO #14Juillet #FeteNationale #ChampsElysees #patrouilledefrance pic.twitter.com/Pj7tu1PZZS — Christophe S (@ChriSpecklin) 14 juillet 2018

