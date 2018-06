Les actrices Emma Thompson et Keira Knightley font partie des 1057 personnes décorées par la reine Elizabeth II, selon la traditionnelle liste publiée vendredi à l'occasion de son anniversaire, mais contrairement à ce qui était attendu aucune personne intervenue dans l'incendie meurtrier de la tour Grenfell n'y figure.

Emma Thompson, 59 ans, oscarisée pour son rôle dans le film «Retour à Howards End», a été élevée au rang de d'Officier de l'Ordre de l'Empire britannique (OBE) pour services rendus à l'art dramatique, comme sa compatriote Keira Knightley, à la filmographie déjà dense et variée malgré ses 33 ans. Sur le plan littéraire, l'écrivain britannique d'origine japonaise Kazuo Ishiguro, lauréat du Nobel de littérature, a été fait chevalier.

La reine a aussi distingué de nombreuses personnes inconnues du grand public consacrant leur temps à des oeuvres caritatives ou à aider leur communauté. Parmi eux ne figure toutefois aucune personne intervenue dans le cadre de l'incendie de l'immeuble d'habitation Grenfell, qui a fait 71 morts outre un bébé mort-né le 14 juin 2017 à Londres, une tragédie qui a ému le pays.

«Il est juste d'honorer les actes de bravoure et l'extraordinaire esprit communautaire montrés durant les événements tragique de l'an dernier et nous le ferons à la première occasion», a précisé une porte-parole du gouvernement, qui intervient dans le processus de candidature.

Timing «malencontreux»

Après la vague d'attentats qui a frappé le Royaume-Uni en 2017, l'ancien chef de l'anti-terrorisme Mark Rowley au sein de la police londonienne a pour sa part été élevé au rang de chevalier.

Le milliardaire Jim Ratcliffe, directeur général du groupe chimique suisse Ineos, et Jo Malone, créateur des parfums de luxe portant son nom, ont été distingués pour services rendus à l'économie.

Mark Carne, directeur exécutif de l'entreprise Network Rail, chargée de la maintenance du réseau ferroviaire, a été fait commandeur de l'ordre de l'Empire britannique (CBE), alors que le rail britannique est en plein chaos à la suite d'une réforme des horaires, présentée comme «la plus ambitieuse» de son histoire. Le ministère des Transports a reconnu que le timing était «malencontreux».

Ces distinctions royales sont accordées deux fois par an, pour le Nouvel an et à l'occasion de l'anniversaire officiel de la reine, célébré en juin bien qu'elle soit née le 21 avril 1926. (afp/nxp)