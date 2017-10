Le chef du gouvernement espagnol Mariano Rajoy a réclamé mercredi une clarification au gouvernement de Catalogne. Il a menacé de suspendre l'autonomie de la région si le président séparatiste Carles Puigdemont persiste à vouloir la conduire vers l'indépendance.

Lors d'une brève déclaration télévisée, M. Rajoy a enjoint à Carles Puigdemont de revenir à la légalité, faute de quoi il utiliserait l'article 155 de la Constitution, qui permet de suspendre partiellement ou complètement l'autonomie d'une région.

La suspension de l'autonomie, sans précédent depuis 1934, serait considérée par beaucoup de Catalans comme un affront. Elle pourrait déclencher des troubles dans cette région très attachée à sa langue et sa culture.

«Conte de fée» séparatiste

M. Rajoy a annoncé avoir demandé formellement à M. Puigdemont s'il avait déclaré l'indépendance de la Catalogne, après «la confusion engendrée délibérément» par l'exécutif catalan mardi soir. Cette demande est préalable à toute mesure que Madrid pourrait prendre dans le cadre de l'article 155, a-t-il ajouté, recevant aussitôt le soutien du Parti socialiste (PSOE), principal parti d'opposition.

Cette réponse «déterminera les événements à venir dans les prochains jours», a-t-il ajouté. Selon l'agence Efe, M. Rajoy a donné jusqu'au lundi, 16 octobre, à M. Puigdemont pour répondre.

Si le chef de l'exécutif catalan confirme d'ici à lundi qu'il a déclaré l'indépendance, il aura trois jours supplémentaires pour revenir sur sa décision, ajoute Efe. Dans le cas contraire, le gouvernement espagnol invoquera le fameux article 155.

Un peu plus tard, devant le Parlement, M. Rajoy a dénoncé le «conte de fée» des séparatistes. Surtout il a martelé qu'il n'y a «pas de médiation possible entre la loi démocratique et la désobéissance, l'illégalité». Il a ainsi fermé ainsi la porte à Carles Puigdemont qui, dans une interview à CNN mercredi matin, a répété son appel au dialogue et demandé la désignation d'un médiateur.

Réforme de la Constitution

Les dirigeants indépendantistes de Catalogne se sont appuyés mardi sur la victoire du «oui» à l'indépendance au référendum du 1er octobre (à 90%) pour signer une déclaration d'indépendance de la République de Catalogne. Mais M. Puigdemont avait préalablement annoncé qu'il suspendait les effets de la déclaration dans l'attente d'un dialogue avec Madrid.

A ce stade, la déclaration d'indépendance a seulement un caractère «symbolique», a expliqué mercredi le porte-parole du gouvernement catalan Jordi Turull. Le chef du PSOE Pedro Sanchez a pour sa part dénoncé une «cérémonie de l'absurde». Il a annoncé un accord avec M. Rajoy pour étudier dans les mois à venir une réforme de la Constitution «pour voir comment la Catalogne peut rester en Espagne».

Casse-tête

Pour les observateurs, M. Puigdemont se trouve désormais face à un casse-tête: soit il proclame officiellement l'indépendance et Madrid active sans doute l'article 155; soit il ne s'exécute pas et risque de perdre le soutien nécessaire des députés indépendantistes de la CUP (gauche radicale), passablement déçus par son discours de mardi.

«Rajoy a deux objectifs: si Puigdemont reste dans l'ambiguïté, le mouvement indépendantiste va se fracturer davantage; si Puigdemont continue de défendre l'indépendance, Rajoy pourra alors appliquer l'article 155», explique Antonio Barroso, directeur adjoint de la firme Teneo Intelligence.

«Dans les deux cas, l'objectif de Rajoy est de restaurer l'état de droit en Catalogne et cela pourrait à terme conduire à des élections anticipées dans la région», ajoute-t-il. Pour l'heure, l'exécutif catalan n'a pas répondu à M. Rajoy. Mais son porte-parole avait mis en garde Madrid, avant le conseil des ministres, de ne pas s'engager sur la voie de l'article 155. «Nous n'avons renoncé à absolument rien. Nous avons décidé une pause, ce qui ne signifie pas un recul, une renonciation ou quoi que ce soit de ce genre», a dit Jordi Turull. (ats/nxp)