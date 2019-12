L'usine chimique Lubrizol de Rouen, dans le nord-ouest de la France, a «redémarré dans la nuit de vendredi à samedi», a déclaré lundi Frédéric Henry, président de Lubrizol France, moins de trois mois après l'incendie qui l'a touchée et a suscité de graves craintes sanitaires et environnementales.

La préfecture a donné vendredi son feu vert à cette réouverture partielle, vivement critiquée par les associations de défense de l'environnement qui la jugent «précipitée» et «dangereuse». La réouverture de cette filiale française du groupe américain est «limitée à deux petites unités de mélange et de solubilisation, n'impliquant pas de réaction chimique», a précisé la préfecture.

Vendredi, la préfecture avait indiqué qu'il restait «900 fûts à évacuer» du site. Lubrizol a «mis une palissade qui nous permet de nettoyer le site pendant les mois qui vont venir et pendant ce temps continuer à fabriquer des mélanges», selon Frédéric Henry. La palissade «sépare l'usine en deux morceaux, c'est-à-dire l'entrepôt qui a brûlé et 90% du site qui n'a pas brûlé du tout, là où a redémarré cette production ce week-end».

Plus de 5000 tonnes de produits chimiques en feu

Parmi les autres mesures de «sécurité supplémentaire», l'entreprise a «mis des zones tampons entre Lubrizol et les voisins. On estime qu'on a intérêt à se protéger», a dit Frédéric Henry. Et elle a mis en place des «canons à mousses supplémentaires» pour l'extinction d'éventuels incendies.

Lubrizol estime toujours que le feu n'est pas parti de son site. Le 26 septembre, un gigantesque incendie, encore non élucidé, avait détruit plus de 5000 tonnes de produits chimiques et entraîné une pollution et des inquiétudes d'ordre sanitaire.

L'usine est classée comme site dangereux devant bénéficier d'une surveillance particulière. Interrogé sur un redémarrage complet de l'usine, le président de Lubrizol France a répondu: «à voir. Ce sera par étape sans doute. Pour le moment ça n'est pas le sujet.» Lubrizol emploie 370 personnes à Rouen. (afp/nxp)