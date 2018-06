La statue en bois de Saint-George dans l'église de San Miguel à Estella en Navarre (Espagne) nécessitait vraiment une restauration. La vénérable œuvre d'art datant du XVIe siècle montrait des signes évidents de fatigue.

Les autorités ecclésiastiques ont crû bien faire en la confiant à un marchand de couleur local. Mais le résultat les a laissés pantois, ainsi que le raconte El Pais.

La statue devait être nettoyée, pas repeinte

La statue ressemble désormais davantage à un héros de bande dessinée qu'à un saint combattant le dragon. Tout semble parti d'un malentendu puisque le prêtre ne voulait pas que la statue soit repeinte mais qu'elle soit simplement nettoyée, ainsi que l'a souligné l'archevêque de Pampelune.

Si le maire de la ville, Mayor Koldo Leoz, qualifie l'opération de «malheureuse», les experts sont catastrophés, d'autant plus que ce genre de restauration est normalement sévèrement encadré par la loi. Ils vont à présent déterminer si la statue peut retrouver son état originel. Problème: l'artisan a recouvert la statue d'une préparation indélébile avant d'y appliquer les couches de peinture.

Hilarité sur les réseaux sociaux

La gêne est d'autant plus grande en Espagne que personne n'a oublié la restauration catastrophique en 2012 d'une représentation du Christ à Borja. L'oeuvre, Ecce Homo, avait été défigurée par une habitante âgée qui pensait bien faire. Le ratage avait également provoqué une ruée touristique, des milliers de personnes voulant «admirer» le résultat.

