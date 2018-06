Des agents de l’autorité fiscale grecque ont mis fin à un service de transport illégal sur la célèbre île de Mykonos. L’entreprise qui proposait limousines et minibus pour touristes aisés n’était pas enregistrée auprès de l’administration concernée. Démunie des documents et des permis nécessaires, elle ne payait ainsi aucune taxe obligatoire à l’Etat.

Détail piquant: au moins un des véhicules contrôlés par les forces de l’ordre roulait avec des plaques suisses. Du Valais. Celles-ci ont été démontées afin d’être séquestrées pour les besoins de l’enquête en cours. Quant au chauffeur pris en flagrant délit, il a eu son permis de conduire confisqué, ainsi que son minibus.

Actif notamment entre l’aéroport de l’île, les ports et les hôtels ou villas de luxe, ce service de transport s’adressait principalement aux touristes suisses et allemands qui réservaient des véhicules avec chauffeur sur un site web enregistré en Suisse, selon des médias grecs. Le conducteur facturait entre 70 et 350 euros l’heure à ses clients pour les transporter sur l’île. Selon nos renseignements, la police et le Ministère public valaisans n’ont pas été approchés pour une collaboration dans une enquête à ce sujet. Ni même la police fédérale (FedPol) à Berne, par qui une demande d’entraide étrangère devrait transiter.

Probablement en règle en Suisse

«Les plaques que l’on peut deviner sur l’image de l’article du média grec sont visiblement de vraies plaques valaisannes, constate Cynthia Zermatten, porte-parole de la police cantonale. Selon nos recherches, elles correspondent à l’automobile noire de marque Mercedes que l’on peut voir sur la photo.» Si le numéro minéralogique estimé par la police valaisanne est bien correct, le propriétaire s’acquitte donc correctement du paiement de ses impôts et de ses assurances dans le canton. S’agit-il dès lors d’une société de taxis privés suisse qui agirait dès la moyenne saison sur l’île touristique très prisée des Cyclades? L’enquête le déterminera.

Une société à Zermatt?

Après investigation, «Le Matin» a retrouvé le nom de la société valaisanne sous lequel les plaques utilisées de manière litigieuse semblent être enregistrées: Venturepeople AG, à Zermatt. Un des deux patrons, R. B., a été sollicitié lundi à ce sujet par téléphone et SMS. Il nous a d’abord déclaré ne pas comprendre l’anglais ni le français et ne communiquer que par courriel. Malgré diverses tentatives en allemand, hier encore, il n’a plus donné signe de vie. (Le Matin)