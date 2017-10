Une météo «éprouvante», entre gel fin avril et grêle fin août, va concourir à une récolte historiquement basse dans le vignoble du Bordelais en France, «en baisse de 40 à 50%» par rapport à 2016, mais la qualité sera au rendez-vous, particulièrement en blancs, a annoncé l'interprofession.

La «très petite» récolte 2017, la plus faible en quantité depuis 1991, devrait représenter par rapport à l'an dernier un recul de près de 375 millions de bouteilles, un manque à gagner près de 2 milliards d'euros, a estimé jeudi le Conseil interprofessionnel du Vin de Bordeaux (CIVB), rappelant qu'il faudra attendre les déclarations de récolte de fin d'année pour déterminer avec exactitude le niveau de baisse.

Ces vendanges historiquement basses - une tendance qui se retrouve ailleurs en Europe, selon le CIVB - vont se répercuter sur les ventes, limitées à 5 ou 5,1 millions d'hectolitres cette année, au lieu des 5,3 espérés. Mais l'interprofession s'attachera à éviter des répercussions sur les prix, a souligné le président du CIVB, Allan Sichel.

Leçons de 1991

«Les leçons du millésime 1991 ont été apprises. On avait eu après 1991 une forte augmentation des cours, qui avait été répercutée sur les marchés du consommateur, et a entraîné des fortes baisses de la commercialisation», a rappelé M. Sichel, lors d'une conférence de presse de bilan de vendanges.

M. Sichel a souligné la «belle qualité» des blancs secs de 2017 «à la fois frais, vifs et aromatiques. Un très beau millésime de blanc». Sur les liquoreux, vendangés plus tardivement, il est trop tôt pour se prononcer, mais ils ont «bénéficié de belles conditions météo favorisant la concentration et la richesse aromatique».

Le «peu de vin rouge produit» se présente pour sa part «avec une belle expression aromatique, de la couleur, du fruit et de la fraîcheur» et «souple, rond et équilibré» en bouche. Un «joli millésime» de rouge, conclut M. Sichel. (ats/nxp)