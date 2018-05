Le tribunal correctionnel de Bruxelles a prononcé jeudi l'acquittement de tous les prévenus dans l'affaire du braquage à l'aéroport de la capitale belge. Dix-neuf personnes étaient poursuivies pour participation à ce qu'on a appelé le «braquage du siècle».

Des diamants pour un montant de plus de 37 millions d'euros avaient été volés dans un avion d'Helvetic Airways en partance pour Zurich, le 18 février 2013. Le tribunal a prononcé l'acquittement de tous les prévenus qui ont comparu durant le procès. Il a par ailleurs remis le procès du Français Marc Bertoldi sine die.

Ce dernier, détenu en France pour autre cause, n'avait en effet pas pu être transféré vers la Belgique pour assister à son procès et son conseil, Me Dimitri de Béco, n'avait pas souhaité le représenter.

Le tribunal a également prononcé la levée de toutes les confiscations à titre conservatoire. Les prévenus vont donc pouvoir accéder à nouveau à certains de leurs biens qui avaient été saisis et à certains de leurs avoirs qui avaient été gelés. Dans son jugement, le tribunal a tout d'abord rejeté l'irrecevabilité des poursuites, plaidée par la défense. «Rien ne justifie qu'elles soient déclarées irrecevables», mentionne-t-il.

Le tribunal a ensuite exposé que «les éléments ne sont pas suffisamment précis et concordants pour asseoir la culpabilité des prévenus». «Le tribunal a osé acquitter dans un dossier fort médiatisé et a tiré les conclusions sur un dossier qui a débuté sur des rumeurs», a commenté Me Pierre Monville, conseil d'un des prévenus. Le parquet a néanmoins toujours la possibilité d'interjeter appel contre ce jugement.

Une partie du butin retrouvée

Le 18 février 2013, un impressionnant braquage avait été commis à l'aéroport national Brussels Airport à Zaventem par huit individus armés et masqués. Ils avaient pénétré sur le tarmac et s'étaient approchés d'un avion d'Helvetic Airways qui transportait un chargement de diamants, convoyé par la société Brink's.

Les braqueurs s'étaient emparés de 121 colis contenant diamants, lingots d'or et pierres précieuses d'une valeur totale de 37,9 millions d'euros.

Seule une partie du butin avait été retrouvée. Des diamants pour un montant d'environ cinq millions d'euros avaient en effet été découverts dans la cave d'une villa de Champel, à Genève. L'un des proches amis de l'habitant des lieux, Marc Bertoldi, avait avoué qu'il avait reçu ces diamants par un contact, mais avait contesté être l'un des auteurs du braquage de Brussels Airport.

Naufrage judiciaire

Devant le tribunal, la procureure avait requis des peines de huit ans de prison à l'encontre de ceux qu'elle considérait comme les auteurs du braquage. Elle avait requis aussi des peines de un à cinq ans de prison à l'encontre d'autres prévenus, avec sursis éventuel pour certains, dont elle estimait qu'ils avaient soit apporté une aide essentielle aux braqueurs, soit recelé les diamants volés.

Elle avait par ailleurs requis la suspension du prononcé de la condamnation à l'égard d'une prévenue qui avait, selon elle, joué un rôle minime et n'a aucun antécédent judiciaire.

Du côté de la défense, les prévenus avaient tous plaidé l'acquittement à titre principal, estimant les preuves insuffisantes. L'un des avocats de deux prévenus n'avait pas hésité à qualifier le dossier de «véritable naufrage» judiciaire.

Condamnations à Genève

En novembre 2016, le Tribunal correctionnel de Genève avait condamné un agent immobilier à deux ans de prison avec sursis. L'homme avait caché une partie des diamants provenant du braquage, valant sept millions de francs. Il s'agit de la seule partie du butin retrouvée à ce jour.

La Cour avait aussi condamné à 180 jours-amende avec sursis un avocat genevois poursuivi pour tentative d'entrave à l'action pénale. Elle avait en revanche acquitté au bénéfice du doute deux notables de l'immobilier qui ont eu la mauvaise idée d'acheter chacun un diamant au principal prévenu. (ats/nxp)