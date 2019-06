Tout au nord de la Norvège, au-delà du cercle polaire arctique, se cache l'île de Sammorøy et ses 321 habitants. Là-bas, le soleil ne se couche pas pendant 69 jours entre la fin du printemps et le début de l'été (du 18 mai au 26 juillet précisément). C'est pourquoi les habitants ont émis la volonté d'être dorénavant guidés par la nature et la lumière, plutôt que par une horloge, rapporte «24 matins».

Une pétition nommée «Sommarøy: arrêtons le temps» a donc été lancée pour convaincre les autorités du bien-fondé de l’initiative. Signée par la majorité des habitants, elle a été remise au parlement norvégien.

Kjell Ove Hveding, qui est à l'origine de la campagne, explique : «Au milieu de la nuit, ce moment que les habitants de la ville appellent peut-être «deux heures du matin», vous pouvez apercevoir des enfants qui jouent au football, des gens qui peignent leur maison, tondent leur gazon, ou encore des adolescents qui se baignent.»

Améliorer le quotidien

Cette demande particulière vise notamment à simplifier la vie quotidienne des habitants durant l'été, et permettre d'«introduire une flexibilité dans les horaires de travail et d’école», rapporte «Le Figaro».

«Je pense qu’il y aura un effet incroyablement positif de ne plus avoir à penser à l’heure qu’il est. À long terme, cela contribuera certainement à réduire les absences pour maladie et à nous faire vivre en meilleure santé», ajoute Kjell Ove Hveding.

Quid de l'hiver norvégien, quand, au contraire, le soleil ne se lève pas? Pour Kjell Ove Hveding, la question ne se pose pas encore, chaque chose en son temps... (Le Matin)