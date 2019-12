La publication de la traditionnelle liste de distinctions royales du Nouvel an a suscité une controverse samedi au Royaume-Uni pour le choix de certains récipiendaires, dont les adresses ont en outre été publiées en ligne par erreur.

Les adresses personnelles et professionnelles de personnes honorées, dont la popstar Elton John, le joueur vedette de l'équipe anglaise de cricket, Ben Stokes, ou encore des personnalités politiques et des policiers, ont été publiées vendredi soir sur un site du gouvernement britannique, qui a dû s'excuser pour cette bourde.

«Cette information a été ôtée dès que possible», a déclaré samedi un porte-parole du gouvernement. «Nous nous excusons auprès de tous ceux qui ont été affectés et étudions ce qui s'est passé», a-t-il ajouté.

La publication de cette liste avait déjà provoqué des remous, en raison du choix d'honorer certaines personnes controversées comme Alison Saunders, ancienne responsable des poursuites pénales au Royaume-Uni.

«Présumé coupables»

Alison Saunders, a été faite «dame» par la reine Elizabeth II bien qu'elle ait quitté ce poste l'an dernier, très critiquée.

Alors qu'elle dirigeait les services du Chief Crown Prosecution, le parquet britannique, une série de personnes avaient été poursuivies pour des infractions sexuelles, des poursuites finalement abandonnées faute de preuves.

L'avocat pénaliste Daniel Janner, fils de Lord Janner, accusé d'agressions sexuelles contre des mineurs et décédé en 2015, a jugé «consternant» qu'on lui remette un honneur.

«Elle a complètement bousillé la vie de mon père innocent avec ces accusations ridicules», a-t-il déclaré à l'agence de presse PA, l'accusant d'avoir «présumé coupables» les personnes visées dans ces affaires.

«Les dangereuses croisades d'Alison Saunders ont ruiné les vies de personnes totalement innocentes», a aussi déclaré samedi au Daily Telegraph Samuel Armstrong, ancien conseiller d'un député conservateur, blanchi d'accusations de viol.

«Dame Alison» a défendu l'honneur reçu, affirmant au Times qu'il récompensait «trente ans de service public». Le quotidien britannique soulignait qu'elle était la seule directrice des poursuites pénales, en plus de 25 ans, à ne pas avoir reçu d'honneur immédiatement après avoir quitté son poste.

«Dangereuses croisades»

Un autre honneur, remis à l'ancien chef du Parti conservateur et farouche partisan du Brexit, Iain Duncan Smith, a suscité les foudres des partis d'oppositions car il a conçu un système de réforme des allocations sociales critiqué en raison de son coût et des délais d'attente subis par les bénéficiaires.

Au total, la reine a récompensé 1'097 personnes à l'occasion du Nouvel An dont l'actrice et chanteuse australienne Olivia Newton-John et les réalisateurs britanniques Sam Mendes et Steve McQueen.

Une deuxième liste de distinctions est annoncée chaque année à l'occasion de son anniversaire, le 21 avril. (afp/nxp)