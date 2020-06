Jusqu'à août dernier, Matteo Salvini était omniprésent: en déplacement en veste de policier ou de pompier, interviewé sur les plateaux télés, ou jouant au DJ dans une station balnéaire...

Mais en pleine torpeur estivale, celui qui est alors ministre de l'Intérieur et vice-Premier ministre commet une erreur stratégique, en provoquant une crise gouvernementale. «Il Capitano» perd à son propre jeu: la coalition contre-nature que son parti, la Ligue, forme depuis juin 2018 avec le Mouvement 5 étoiles (M5S), vole en éclats, et son ex-allié parvient à constituer un nouveau gouvernement avec le Parti démocrate (PD, centre gauche).

Le camouflet est violent

Depuis, Matteo Salvini navigue dans l'opposition, un rôle qu'il connaît bien pour y avoir passé des années, mais où il est moins à l'aise après avoir goûté au pouvoir. Alors que le chef du gouvernement Giuseppe Conte se targue de la confiance de 60% des Italiens, la cote de Salvini n'est qu'à 30%, selon les enquêtes d'opinion.

La Ligue n'a aussi cessé de reculer, désormais à 26% des intentions de vote contre 34,3% aux européennes de 2019. Une des raisons? «Son thème de prédilection, l'immigration, est passé au second plan avec la crise du coronavirus», analyse pour l'AFP Vincenzo Galasso, professeur à l'Université Bocconi de Milan.

Zaia, nouveau rival

Autre facteur: face à l'épidémie, M. Salvini a changé de discours et de ce fait affaibli sa posture: hostile au confinement dans un premier temps, il a fait marche arrière. «Il n'a pas pu se différencier de ce que faisait le gouvernement, chose qu'il avait toujours faite jusque-là avec la question de l'immigration», commente M. Galasso. Assez emblématique de son passage en second plan, une mesure de régularisation massive de clandestins est ainsi prise en pleine crise du coronavirus, sans que cela ne fasse polémique.

Dans son propre parti, Matteo Salvini doit aussi faire face à la montée de Luca Zaia, le président de la Vénétie, deuxième région la plus touchée par l'épidémie et dont la gestion de la crise a été jugée exemplaire.

Mais «il Capitano» compte bien récupérer le terrain perdu. Il est reparti lundi à l'attaque en appelant à des législatives anticipées à l'automne pour chasser le gouvernement, accusé de «ne pas avoir les idées claires» et d'être «opposé à la liberté d'entreprise». Il a aussi repris son bâton de pèlerin sur le terrain se rendant vendredi en Campanie (région de Naples, sud) avant les Marches et les Abruzzes (centre) ce lundi.

Image brouillée

M. Salvini avait déjà tenté de remobiliser ses troupes en organisant avec d'autres leaders de droite, dont Giorgia Meloni, patronne du parti post-fasciste Fratelli d'Italia, un rassemblement à Rome le 2 juin, pour réclamer la démission du gouvernement. Mais «les gens n'ont absolument pas respecté les distances de sécurité et les gestes barrières: cela a été très critiqué, donnant l'image d'un leader pas toujours très prudent», souligne Alessandro Giacone, professeur d'Histoire contemporaine à l'université de Bologne.

Il doit aussi faire face à la montée spectaculaire de Giorgia Meloni. Fratelli d'Italia recueille désormais 14,6% des intentions de vote, contre 4,3% aux législatives de 2018. Avec ses 26%, la Ligue reste néanmoins encore loin en tête. A eux deux, le PD et le M5S ne réunissent que 36% des votes, contre 51,4% aux législatives de 2018. «S'il y avait des élections anticipées, ce serait le centre-droit qui l'emporterait probablement», note Alessandro Giacone. Désormais, «tout dépend de la manière dont Salvini va faire alliance», ajoute-t-il.

«Il hésite entre deux lignes: sa tendance serait d'aller très à droite sur une ligne souverainiste anti-européenne (et donc vers Meloni) mais des gens de son parti plaident pour une position plus modérée», plus européenne, davantage en direction de Silvio Berlusconi, ajoute l'expert, en soulignant que c'est en raison de cette hésitation que «sa ligne politique n'est pas très claire en ce moment». (afp/Le Matin)