Six personnes ont été tuées vendredi dans une fusillade à Rot am See, dans le sud-ouest de l'Allemagne, affirment plusieurs médias, alors que la police indique «vraisemblablement» plusieurs morts.

La fusillade, dont l'auteur présumé a été arrêté, s'est produite à la mi-journée dans la région du Bade-Wurtemberg. Plusieurs personnes ont également été blessées au cours de cette fusillade, selon la police locale, qui a déployé sur place un important dispositif.

Selon un tweet de la police, il s'agirait d'une dispute familiale.

??POLIZEIEINSATZ??

Grösserer Polizeieinsatz in #RotamSee, da dort geschossen wurde. Mehrere Verletzte, vermutlich auch Tote bei einem Gebäude. #Tatverdächtiger wurde #festgenommen.

Nach ersten Erkenntnissen liegt ein Beziehungsverhältnis vor.

Keine Hinweis auf weitere Täter. — Polizei Aalen (@PolizeiAalen) January 24, 2020

Schietpartij in het Duitse Baden-Württemberg. Volgens de politie zijn er meerdere doden.#RotamSee



https://t.co/AJlXnAU8k3pic.twitter.com/QUtrVD2orD — NieuwsBlog | brekend (@NBbrekend) January 24, 2020

(afp/nxp)