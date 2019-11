Jeremy Corbyn, le chef du Labour, principal parti d'opposition au Royaume-Uni, a dénoncé la «culture de la fraude fiscale» de multinationales. Il s'est exprimé samedi, aux abords d'un centre Amazon à Sheffield dans le Yorkshire (nord de l'Angleterre).

«Je suis venu à Amazon aujourd'hui avec un message simple pour les multinationales: si vous vendez des produits dans notre pays, vous devez payer des impôts dans notre pays et ne pas cacher vos profits dans des paradis fiscaux», a déclaré sur Twitter le chef du parti travailliste, qui fait campagne pour les élections du 12 décembre.

I came to Amazon today with a simple message for multinational businesses:



If you sell goods in our country, you should pay taxes in our country, not hide profits in tax havens.