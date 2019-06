Deux mois après le terrible incendie qui a frappé Notre-Dame de Paris, Franck Riester a donné des nouvelles sur l'état du monument parisien.

«La partie qui est tout autour de la Cathédrale a été sécurisée, étayée et frétée. Un certain nombre de vitraux ont été retirés pour les protéger et les restaurer. Des mesures de sécurisations ont été prises sur les pignons», a indiqué le ministre français de la Culture sur le plateau des «4 Vérités», sur France 2.

En revanche, il s'est montré nettement plus prudent sur l'état de la voûte, le «point le plus fragile» de l'édifice, sur lequel il a donné des nouvelles peu rassurantes: «La voûte peut toujours s'écrouler», a-t-il expliqué. «Nous devons installer des planchers au-dessus et en dessous de la voûte pour pouvoir retirer les gravats et regarder l'état sanitaire des pierres.»

«Les dons vont être donnés progressivement»

Le ministre de la Culture a également été interrogé sur les dons promis pour la restauration de la cathédrale, dont seulement 9% ont été versés à ce jour. «Il peut y avoir des gens qui promettent de donner et qui ne le font pas, mais surtout, les dons vont être donnés progressivement en fonction de l'avancée des travaux, a indiqué Franck Riester. Des conventions sont en train d'être travaillées avec les gros donateurs et les quatre institutions choisies pour cette grande collecte nationale.»

Selon Franceinfo, seulement 80 millions ont pour le moment été versés sur les 850 millions au total de promesses de dons. (Le Matin)