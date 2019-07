Le ministre des Finances Philip Hammond a démissionné mercredi, peu avant que le champion des pro-Brexit Boris Johnson ne devienne Premier ministre britannique. Il veut ainsi lui exprimer son opposition.

«J'ai remis ma démission à Theresa May. Cela a été un privilège de servir comme Chancelier de l'Echiquier ces trois dernières années», a écrit sur Twitter Philip Hammond.

I have just handed in my resignation to @theresa_may. It has been a privilege to serve as her Chancellor of the Exchequer for the last three years. pic.twitter.com/pcCkvKhQxj