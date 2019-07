«Allez-y, Monsieur.» «Non, après vous, je ne suis pas pressé.» Si ce genre de politesses semble plutôt rare sur les routes suisses, c'est visiblement monnaie courante à Summerside, au Canada, sur l'Île-du-Prince-Édouard.

Si bien que sur Twitter, la police locale a publié un communiqué visant à réguler ces excès de courtoisie. «Malgré le fait que vous ayez de bonnes intentions, cela provoque des collisions, indique-t-elle à l'attention des automobilistes. Il y en a eu plusieurs dus à cela la semaine dernière.»

Motorists, please don’t be the “nice person” who waves a driver across 2 lanes of traffic! Although you may have good intentions, this leads to collisions! There have been several collisions as a result of this in the last week. @TrafficPE #DriveSafe pic.twitter.com/4loHW402QI