Le pape François s'est excusé mercredi, avant la traditionnelle prière de l'Angélus, d'avoir «perdu patience» la veille au soir à l'encontre d'une fidèle asiatique qui lui serrait trop fort la main pendant un bain de foule.

«Tant de fois nous perdons patience. Cela m'arrive à moi aussi. Je m'excuse pour le mauvais exemple donné hier», a déclaré le chef de l'Eglise catholique, depuis une fenêtre du Palais apostolique Place Saint Pierre.

Pour ce premier Angélus de l'année, le pape a rappelé que la liturgie célébrait Marie, «la vierge qui a donné la vie à Jésus, le sauveur», qui «n'a pas supprimé le mal mais l'a vaincu à la racine». Ce «salut», «cette bénédiction de Dieu pour chaque homme et femme» n'est «pas magique mais requiert de la patience, la patience de l'amour», a estimé le pontife. A ce moment-là, il est sorti du texte diffusé à l'avance aux médias, en répétant la phrase, «la patience de l'amour», et en faisant son mea culpa pour son geste d'agacement de la veille.

Le buzz sur les réseaux sociaux

Les images du pontife de 83 ans réagissant avec irritation à une poignée de main trop énergique d'une fidèle, Place Saint Pierre après les vêpres du dernier jour de 2019, ont suscité des centaines de milliers de vues sur les réseaux sociaux.

Après avoir embrassé les nombreux enfants massés devant la crèche de Noël sur la vaste Place Saint Pierre, et alors qu'il allait repartir dans une autre direction, la main du vieux pontife a été happée par une femme asiatique qui, en voulant l'attirer vers elle, a failli le faire tomber.

Irritation et tapes sur le bras

Tandis que l'inconnue lui criait des propos inaudibles, le chef de file de l'Eglise catholique, irrité et le visage douloureux et empourpré, est parvenu à s'extraire de cette étroite poignée de main par des tapes sur le bras de la femme.

Le cardinal argentin Jorge Bergoglio, premier pape latino-américain de l'histoire a séduit, depuis le début de son pontificat en 2013, par sa simplicité et sa proximité avec les fidèles, et se prête souvent à de longs bains de foule. Mais il est aussi connu pour son franc-parler et un tempérament déterminé, parfois un peu sanguin voire autoritaire. (afp/nxp)