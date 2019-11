Le bouleversement du Brexit doit être suivi par un référendum sur l'unité irlandaise dans les cinq ans, a affirmé samedi le chef du parti républicain irlandais Sinn Fein.

«Les jours de la partition (entre les deux Irlandes) sont comptés, le changement est dans l'air, le Brexit a tout bouleversé», a déclaré Mary Lou McDonald lors d'une conférence de son parti à Londonderry. «Beaucoup de personnes, pour la première fois, envisagent désormais leur avenir dans une Irlande unifiée», a-t-elle ajouté.

We face into a decade of opportunity.



The past was for those who seek to divide.



The future is for those of us who seek to unite.



The old guard can have yesterday. Tomorrow is ours.@MaryLouMcDonald #SFAF19 ??? pic.twitter.com/3eTPYzTALl