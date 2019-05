Un vaste réseau européen de crime organisé a été démantelé la semaine dernière. Une opération conjointe entre plusieurs polices européennes a mené à l'arrestation d'une vingtaine de suspects, a annoncé mercredi Europol.

Ce groupe criminel international, qualifié de «hautement professionnel et dangereux», aurait engrangé environ 680 millions d'euros (767 millions de francs) entre 2017 et 2019, a indiqué l'agence européenne de coopération entre les polices criminelles, basée à La Haye.

Europol coordinated an operation involving over 450 officers from 5 countries ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? in a complex investigation to dismantle one of Europe’s most prolific crime groups behind €680 million operation. Read our press release here: https://t.co/UEWJEhWXFT pic.twitter.com/3R1XvDQ1me — Europol (@Europol) May 22, 2019

Le chef du réseau a été arrêté

«L'opération, baptisée 'Icebreaker' (brise-glace), est la plus importante de ce type en Europe contre un groupe de crime organisé», a déclaré Europol dans un communiqué. Le réseau visé comprend des ressortissants de Lituanie et d'autres pays européens «impliqués dans un trafic à grande échelle de drogues, cigarettes, assassinats et blanchiment d'argent», a ajouté Europol.

Plus de 450 officiers en Pologne, au Royaume-Uni, en Lituanie et en Espagne ont mené des raids simultanés ciblant les membres de l'organisation criminelle entre le 15 et le 16 mai, a précisé l'agence. Le chef présumé du groupe, un Lituanien de 48 ans, a été arrêté en Espagne, tandis que 21 autres suspects ont été interpellés au Royaume-Uni, en Pologne, Lituanie, Espagne.

La police, qui a perquisitionné 40 maisons, a saisi des biens d'une valeur de 8 millions d'euros en argent liquide, diamants, or, bijoux et voitures de luxe, selon Europol. Le groupe criminel avait établi un trafic de drogues et de cigarettes au Royaume-Uni et transférait l'argent en Pologne, avant de le blanchir en Espagne et dans d'autres pays, notamment à travers des investissements dans l'immobilier. (ats/nxp)