L'ancien ministre socialiste Michel Charasse, 78 ans, est décédé des suites d'une longue maladie dans la nuit de jeudi à vendredi à l'hôpital de Clermont-Ferrand, a indiqué un responsable de la mairie de Puy-Guillaume (Puy-de-Dôme), ville dont il a été maire pendant 33 ans. «La mairie est en mesure de confirmer que Michel Charasse est décédé cette nuit», a précisé ce responsable, confirmant une information de France-Bleu Auvergne.

Connu pour avoir été un très proche de François Mitterrand et une figure atypique du Parti socialiste, Michel Charasse avait été ministre du Budget dans le gouvernement de Michel Rocard en 1988 et avait terminé sa carrière parmi les sages du Conseil Constitutionnel, de 2010 à 2019.

Il était apparu le 27 janvier dernier à l'Elysée, où Emmanuel Macron lui avait remis les insignes d'officier de la Légion d'honneur. Auparavant, le chef de l'Etat avait rendu visite à Michel Charasse au cours de deux déplacements en Auvergne, en janvier 2018 puis en octobre 2019, où il l'avait rencontré à l'hôpital où il était soigné.

«C'est la perte d'un ami très cher. C'est la disparition d'un grand homme d'Etat», a rapidement réagi vendredi auprès la ministre de la Justice Nicole Belloubet. «Il est décédé à 03H00 cette nuit, la République est en deuil car c'était un grand républicain», a déclaré de son côté le président du conseil général du Puy-de-Dôme Jean-Yves Gouttebel, un proche de Michel Charasse.

Je suis profondément bouleversé par l’annonce de la mort de Michel Charasse, auquel me liait une longue et riche amitié. Michel était un homme entier et fidèle, il ne transigeait jamais avec ses valeurs. 1/2