Des dizaines de personnes ont été tuées et blessées dans une attaque suicide lors d'une cérémonie de funérailles dans l'est de l'Afghanistan mardi matin, a indiqué un porte-parole du gouvernement local.

UPDATE - At least 15 people have been killed and 45 wounded in today’s blast at a funeral in Nangarhar’s Khewa district, security sources said. #Afghanistan pic.twitter.com/hWKQD1wZTJ